Состав исполкома ФХМР уменьшили до 13 человек

Ранее в исполком входило 28 человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Состав исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) сократили с 28 до 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба ФХМР.

Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации. В новый состав исполкома вошли Николай Барышников, Сергей Ломанов, Сергей Мяус, Алина Бородаева, Виктор Бабенко, Виктор Захаров, Александр Масько, Евгений Иванушкин, Евгений Зенкин, Вячеслав Манкос, Сергей Пилюгин, Никита Юкляевских и Евгений Ложкин.

Главой ФХМР ранее единогласно был избран Олег Дерипаска.