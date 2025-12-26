Семикратный чемпион мира Иванушкин стал первым вице-президентом ФХМР

Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации

Первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин избран первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации. Пост вице-президента займет заслуженный тренер России Сергей Мяус.

Иванушкину 46 лет, также в его активе пять серебряных наград мировых первенств. В качестве игрока он становился семикратным чемпионом России и многократным призером первенств страны, семь раз выигрывал Кубок России, четыре раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.

Мяусу 66 лет. Он был вице-президентом ФХМР с 2009 по 2020 год. В качестве главного тренера Мяус дважды привел сборную России к победе на чемпионатах мира (2015, 2016). Кемеровский "Кузбасс" под его руководством завоевал три Кубка России.