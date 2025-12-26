Традиция гребли на обласе включена в этнокультурное достояние России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 декабря. /ТАСС/. Традиция гребли на обласе - традиционной лодке коренных народов Севера - включена в Государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Елена Майер в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

В Югре с 2001 года проводятся соревнования на Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по гребле на обласах. К настоящему времени они стали международными. В 2025 году участие в них приняли около 230 спортсменов из 13 стран. Общий призовой фонд составил 500 тыс. рублей. Также были вручены спецпризы губернатора Югры - двум самым юным и двум старейшим участникам.

"Значимая новость для нашего округа - традиция гребли на обласе, которая у восточных ханты звучит как "рытн ловалты", а у лесных ненцев - "вану толанат", официально вошла в Государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Признание на государственном уровне стало закономерным итогом большой работы и прежде всего развития нашего масштабного этнокультурного проекта - фестиваля "Югорские обласы". Сегодня гонки на обласах являются одной из визитных карточек региона. За Кубком губернатора Югры в округ ежегодно приезжают побороться участники из разных уголков России и мира", - сказано в сообщении.

Майер подчеркнула, что теперь цель - получение патента для создания и защиты регионального бренда, связанного с данной традицией. "Подобный шаг станет продолжением работы по сохранению и популяризации наследия, чтобы знания и мастерство передавались будущим поколениям. Признание на федеральном уровне - важная веха не только для коренных народов Севера, но и для всех жителей Югры", - отметила она.