В "Ахмате" заявили, что ждали лучших результатов от Черчесова

Грозненская команда после 18 туров занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. В футбольном клубе "Ахмат" ожидали, что команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова покажет более удачные результаты в первой части сезона. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Черчесов возглавил "Ахмат" после третьего тура текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Результаты Черчесова? Посмотрим по окончании сезона. Хотели лучшего, как и всегда", - сказал Айдамиров.

В текущем сезоне "Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. В Фонбет - Кубке России грозненская команда завершила выступление на групповом этапе "пути РПЛ", заняв четвертое место в квартете A.