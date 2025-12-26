Ливанов надеется, что Акинфееву, в отличие от Аршавина, не сорвет крышу

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Человеческие качества футболиста ЦСКА Игоря Акинфеева не должны позволить ему, как в свое время Андрею Аршавину, снизить свой игровой уровень. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заслуженный артист РФ, болельщик ЦСКА Игорь Ливанов.

Акинфееву 39 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года. 4 декабря голкипер стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".

"Все, что я вижу у него, - это строгость, дисциплина в самой высокой степени, но при этом чувство юмора. Он классный человек с моральными принципами, которые мне импонируют. Ну и еще он гениальный игрок", - сказал Ливанов.

"То, что Матвей Сафонов недавно сотворил (российский вратарь "Пари Сен-Жермен" отбил четыре пенальти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка с "Фламенго" - прим. ТАСС), сравнимо с тем, когда в "Арсенале" играл Андрей Аршавин. Но с того момента Аршавин слетел с катушек, перестал тренироваться, то есть его настигла звездная болезнь. Жизнь, тот комфорт, обстоятельства, которые его окружали, повлияли на него. Лондон сам по себе влияет: эти двухэтажные автобусы, красные телефонные будки. Это мир Льюиса Кэрролла в книге об Алисе, он абсолютно перевернутый. И Арсен Венгер, великий тренер, понял эту слабость - насколько Аршавин деградировал в пике. Акинфееву такое абсолютно не грозит, он абсолютно адекватный человек", - пояснил Ливанов.