Дворкович: FIDE и МОК продолжают консультации по российскому вопросу

Российские шахматисты в настоящее время выступают под флагом FIDE

ДОХА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) пока не получила ответ от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу возвращения национальных символов российским шахматистам, консультации продолжаются. Об этом ТАСС заявил глава FIDE Аркадий Дворкович.

14 декабря состоялось заседание генассамблеи FIDE, на котором обсуждался российский вопрос. За отмену всех санкций в отношении российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.

"Окончательного ответа мы еще не получили. Консультации с МОК продолжаются", - сказал Дворкович.

В Дохе проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Российские шахматисты выступают под флагом FIDE.