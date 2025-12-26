Ливанов по характеру сравнил тренера Газзаева с актером Ульяновым

По мнению заслуженного артиста России, у Валерия Газзаева и Михаила Ульянова есть мудрость, сила, воля, чувство юмора, адекватность

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженного тренера РФ, бывшего главного тренера ЦСКА, "Динамо", "Алании" и сборной России Валерия Газзаева из актеров можно сравнить с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заслуженный артист РФ Игорь Ливанов.

"Людей такого уровня сравнивать некорректно. С Михаилом Ульяновым [можно сравнить], наверное. Это и мудрость, и сила, и воля, и чувство юмора при этом. В нем все это есть, как и адекватность. Это очень важный момент, когда в человеке есть адекватность, восприятие себя, когда ты себя не превозносишь, а относишься к себе со скепсисом", - сказал Ливанов.

Под руководством Газзаева ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Как главный тренер приводил "Аланию" (1995) и ЦСКА (2003, 2005, 2006) к победе в чемпионате России.