Агент Абдулкадырова сообщил об интересе к игроку в России и за рубежом

По словам Таймаза Хархарова, ЦСКА обсуждает со стороной футболиста продление контракта

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. К защитнику московского ЦСКА Джамалутдину Абдулкадырову есть интерес со стороны российских и зарубежных клубов. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент футболиста Таймаз Хархаров.

"На сегодняшний день мы обсуждаем продление контракта. А Джамал настроен хорошо поработать на сборах и завоевать место в составе. Но это футбол, могут быть разные сценарии. К Джамалу есть интерес клубов РПЛ (Российской премьер-лиги - прим. ТАСС), а также некоторых зарубежных клубов", - сказал Хархаров.

Абдулкадырову 20 лет, игрок является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей в разных турнирах и не отметился результативными действиями.