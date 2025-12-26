Норвежским биатлонистам запретили гипоксические маски после смерти Баккена

В момент обнаружения тела спортсмен находился в гипоксической маске

Редакция сайта ТАСС

Сильверт Баккен © Maja Hitij/ Getty Images

ТАСС, 26 декабря. Норвежская ассоциация биатлона запретила своим спортсменам использовать гипоксические маски после смерти Сильверта Баккена. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар, комментарий которой приводит телеканал NRK.

О смерти Баккена стало известно 23 декабря. Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что в момент обнаружения тела спортсмен находился в гипоксической маске.

"В канун Рождества мы разослали всем нашим спортсменам сообщение о том, что любое использование имитированной высоты должно быть немедленно прекращено до дальнейшего уведомления", - сказала Нордскар.

Гипоксические маски - это устройства, которые используются для имитации условий высокогорья.

Баккен умер на 28-м году жизни. Он является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира биатлонист выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступил в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место.