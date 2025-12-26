В "Ахмате" заявили, что Черчесов продолжит работу в клубе

Грозненская команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов не имел предложений от других футбольных клубов и не покинет грозненскую команду. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо", позднее команду возглавил Ролан Гусев.

"Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере", - сказал Айдамиров.

Черчесов возглавил "Ахмат" после третьего тура текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. В Фонбет - Кубке России грозненская команда завершила выступление на групповом этапе "пути РПЛ", заняв четвертое место в квартете A.