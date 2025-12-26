Хоккеист Фатеев покинул ЦСКА

Нападающий выступал за армейцев с сезона-2023/24

Редакция сайта ТАСС

Егор Фатеев © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА и нападающий Егор Фатеев расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

"Благодарим Егора за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении.

Фатееву 28 лет, он выступал за ЦСКА в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2023/24. Всего за армейцев нападающий провел 78 матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 6 результативных передач. Ранее в КХЛ игрок выступал за челябинский "Трактор" и ярославский "Локомотив".