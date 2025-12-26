Дюков считает, что "Ростов" не повторит путь "Химок"

Глава РФС отметил, что "Химки" были клубом частного инвестора, а за "Ростовом" "стоит область"

Глава РФС Александр Дюков © Кристина Кормилицына/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не повторит судьбу подмосковных "Химок". Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила денежные операции по 11 счетам футбольного клуба "Ростов".

"Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения. Если отвечать на вопрос о "Ростове", уверен, что он не повторит путь "Химок". "Химки" были клубом частного инвестора, за "Ростовом" стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область - футбольный регион", - сказал Дюков.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.