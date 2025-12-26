Дюков: дискуссия по ужесточению лимита в РПЛ не завершена

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

Глава РФС Александр Дюков © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Обсуждение возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) еще не закончено. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается", - сказал Дюков.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.