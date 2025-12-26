Дюков заявил, что не оказывал влияния на решение Карпина уйти из "Динамо"

В ноябре главный тренер сборной России объявил об уходе с аналогичного поста в московском клубе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не влиял на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина уйти из московского "Динамо". Об этом Дюков рассказал журналистам.

В ноябре Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". Он возглавлял команду с лета.

"Это было решение Валерия Георгиевича. Никакого влияния с моей стороны на него не было. При этом не вижу связи между решением Валерия Георгиевича и результатами двух последних матчей сборной. В игре против сборной Перу в Санкт-Петербурге мы вполне могли победить. Что касается матча с Чили в Сочи, не могу сказать, что команда смотрелась хуже соперника, но, безусловно, она не наиграла на победу", - отметил Дюков.

12 ноября в Санкт-Петербурге команда со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу, 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили сборной Чили.