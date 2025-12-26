ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дюков назвал 2025 год успешным для сборных России по футболу

Глава РФС отметил, что национальная мужская команда провела много матчей и показывала качественный футбол
14:32

Глава РФС Александр Дюков

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сборные России по футболу сыграли много матчей, показали убедительную игру и провели успешно 2025 год. Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В 2025 году основная сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

"В целом, я бы оценивал сезон, который провела сборная, как насыщенный и успешный. Во-первых, удалось использовать все окна ФИФА - мы провели 10 матчей из 10 возможных. Эта оценка актуальна для всех наших сборных: все играли и играли много, более 160 матчей всех сборных по футболу было проведено в этом сезоне. Это очень важно для развития игроков, особенно молодых", - сказал Дюков.

"Национальная мужская команда в большинстве игр выглядела очень достойно, демонстрируя качественный футбол. Были красивые, убедительные победы. Может быть, соперники не были топ-командами, но это были сильные сборные. Важно, что за национальную команду дебютировали молодые футболисты - и не просто дебютировали, но и проявили себя, закрепились в составе", - добавил глава РФС.

Он также отметил высокий интерес к играм национальной команды. "В среднем почти 31 тысяча человек присутствовала на каждом матче, были высокие телевизионные рейтинги и доли просмотров", - заключил Дюков. 

