Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр "Торпедо"

По словам главы РФС Александра Дюкова, следствие по делу "Торпедо" продолжается

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) показал, что арбитр Егор Егоров не влиял на результаты матчей с участием московского "Торпедо". Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

"Следствие продолжается, и, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей "Торпедо", которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат", - сказал Дюков.

Ранее отец арбитра Игорь Егоров в интервью "Спорт-Экспрессу" опроверг нахождение сына под стражей из-за подозрения в причастности к делу "Торпедо". Позднее в разговоре с порталом "РБ Спорт" Игорь Егоров заявил, что его сын проходит по соответствующему уголовному делу.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников Мир - Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Бывший председатель совета директоров Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.