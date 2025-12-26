Лыжник Большунов пропустит пятый этап Кубка России из-за болезни

Тренер спортсмена Юрий Бородавко отметил, что пока неизвестно, сколько займет восстановление

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам из-за болезни. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Этап Кубка России стартует 27 декабря в Кирово-Чепецке.

"Александр пропустит этап из-за болезни, он дома. Сложно сказать, сколько потребуется времени на восстановление, он не робот, запрограммировать невозможно", - сказал Бородавко.

Большунову 28 лет. Он также завоевал четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпиад. Спортсмен является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне. На его счету также шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств.