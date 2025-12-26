В РФС видят плюсы от работы иностранных тренеров в клубах

Глава РФС Александр Дюков отметил, что в организации заинтересованы в том, чтобы отечественные специалисты перенимали опыт иностранцев и профессионально развивались

Редакция сайта ТАСС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в перенимании опыта иностранных тренеров отечественными специалистами. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Если говорить о подходах к работе тренеров, в том числе иностранных, то мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов. При этом мы заинтересованы в том, чтобы рядом с ними работали отечественные специалисты, перенимали их опыт, профессионально развивались", - сказал Дюков.

"Если в какой-то момент мы увидим, что такая модель не работает, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, а российские - нет, то тогда, конечно, нужно будет принимать решения по регулированию", - добавил глава РФС.