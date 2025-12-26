Тренер конькобежки Скобликовой Юрий Ивашкин умер на 100-м году жизни

Под его руководством также выступали многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина

Юрий Ивашкин, 1956 год © Иосиф Будневич/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший тренер шестикратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Лидии Скобликовой Юрий Ивашкин умер на 100-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Ивашкин выступал в сборной СССР по конькобежному спорту с 1951 года. Он является неоднократным призером чемпионатов СССР, участником чемпионатов мира и Европы.

Более десяти лет Ивашкин занимал должность генерального секретаря Федерации конькобежного спорта СССР. Специалист также был старшим тренером сборной команды профсоюзов, под его руководством помимо Скобликовой выступали многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина.