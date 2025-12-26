"Авангард" обыграл "Металлург", одержав четвертую победу подряд в КХЛ

Омская команда выиграла в серии буллитов

Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Омский "Авангард" в серии буллитов одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Заброшенной шайбой в составе "Авангарда" отметился Николай Прохоркин (42-я минута), у гостей отличился Люк Джонсон (26). Прохоркин также стал автором победного буллита.

Омский клуб одержал четвертую победу подряд в КХЛ, у "Металлурга" прервалась серия из трех побед в регулярном чемпионате. "Авангард" поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 37 играх. "Металлург" с 60 очками после 38 встреч лидирует на Востоке и в общей таблице КХЛ.

В следующем матче "Авангард" 28 декабря примет тольяттинскую "Ладу", "Металлург" на следующий день дома сыграет с челябинским "Трактором".