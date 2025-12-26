Тренер "Крыльев Советов" рассказал о восстановлении Ракова после перелома

В начале сентября нападающий получил перелом плюсневой кости

САМАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболист самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков может вернуться в строй после второго зимнего сбора команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

В начале сентября Раков получил перелом плюсневой кости.

"Ракову мы дали месяц паузы, думали, консервативным путем сможем вылечить травму. Нам важны его голы, без него стало тяжело забивать. Все же решили его на операцию положить. Думаю, в сезоне он должен появиться, но вряд ли на первом-втором сборе", - сказал Адиев.

Ракову 20 лет, игрок принадлежит "Локомотиву", но выступает за "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги на счету нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи в десяти играх.