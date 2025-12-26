Казанский "Зенит" в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

Команда победила в финале новосибирский "Локомотив" со счетом 3-1

Редакция сайта ТАСС

Волейболист "Зенита" Максим Михайлов © Михаил Терещенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив" в финальном матче Суперкубка России по волейболу среди мужских команд. Турнир прошел в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21) в пользу "Зенита".

В полуфинале команда из Казани обыграла петербургский "Зенит" со счетом 3-2. "Локомотив" оказался сильнее московского "Динамо" (3-1).

Казанский "Зенит" выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и 11-й в истории. Клуб является рекордсменом по количеству трофеев. Четыре раза титул завоевывало московское "Динамо", дважды - "Белогорье", один раз - кемеровский "Кузбасс". "Локомотив" в четвертый раз уступил в матче за Суперкубок.