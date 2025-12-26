"Ноттингем Форест" переименует трибуну стадиона в честь Джона Робертсона

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов умер 25 декабря на 73-м году жизни

Джон Робертсон, 1978 год © Frank Tewkesbury/ Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" переименует трибуну стадиона в честь двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Джона Робертсона. Об этом заявил владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Робертсон умер 25 декабря на 73-м году жизни.

"Сегодня я рекомендовал совету директоров переименовать трибуну в честь Джона Робертсона, в знак признания его выдающегося вклада в наш клуб, чтобы его наследие и наш великий герой навсегда остались в памяти", - сказал Маринакис.

Робертсон выступал за "Ноттингем" с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. Вместе с командой он в 1979 и 1980 годах завоевал единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов. Также с "Ноттингемом" он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и один раз - Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в английских "Уикоме", "Норвиче", "Лестере", "Астон Вилле" и шотландском "Селтике".