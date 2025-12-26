Чемпионку Европы по дзюдо Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"

Также в базу включен двукратный чемпион Европы по пятиборью Александр Лифанов

Дарья Курбонмамадова © Наталия Федосенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы по дзюдо в весовой категории до 57 кг Дарья Курбонмамадова внесена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включен двукратный чемпион Европы по пятиборью Александр Лифанов. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.