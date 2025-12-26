"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

Луис Майли ("Ньюкасл") и Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед") © Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 дома обыграл "Ньюкасл" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.

"Манчестер Юнайтед" набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" с 23 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Бёрнли". Обе встречи пройдут 30 декабря.