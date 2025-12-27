Татьяну Покровскую и Александра Ткачева внесли в базу "Миротворца"

Также в базу включили Дарью Клепикову, Андрея Минакова, Майю Дорошко, Майю Гурбанбердиеву и Алину Лысенко

ТАСС, 27 декабря. Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию, советник председателя Федерации водных видов спорта России Татьяна Покровская и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев внесены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку в проведении специальной военной операции. На тех же основаниях в базу сайта были внесены чемпионы мира по плаванию Дарья Клепикова и Андрей Минаков, чемпионки мира по синхронному плаванию Майя Дорошко и Майя Гурбанбердиева, а также бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по велогонкам на треке Алина Лысенко.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.