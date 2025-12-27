Федоров пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера в "Детройте"

Церемония пройдет в ночь на 13 января 2026 года по московскому времени перед домашним матчем с "Каролиной"

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин и Сергей Федоров © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Сергей Федоров лично пригласил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина на церемонию выведения из обращения своего 91-го номера. Об этом сообщила журналистка Даниэлла Брюс на своей странице в соцсети X.

Церемония пройдет в ночь на 13 января 2026 года по московскому времени перед домашним матчем "Детройта" в регулярном чемпионате НХЛ с "Каролиной". Федоров и Овечкин выступали за "Вашингтон" в сезоне-2008/09. В составе сборной России они вместе выиграли чемпионат мира 2008 года и серебро мирового первенства 2010 года.

Федоров выступал за "Детройт" на протяжении 13 сезонов (1990-2003). Он провел в составе команды 908 матчей, в которых забросил 400 шайб и сделал 554 результативные передачи. В НХЛ россиянин также выступал за "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". "Детройт" выбрал Федорова под 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года, на тот момент он стал самым высоко задрафтованным советским игроком.

Помимо трех Кубков Стэнли (1997, 1998, 2002), Федоров в 1994 году выиграл "Харт трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Дважды он становился обладателем "Селке трофи" - приза лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата (1994, 1996). В составе московского ЦСКА он стал трехкратным чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В качестве главного тренера дважды привел армейцев к победе в Кубке Гагарина (2022, 2023).

Федоров является трехкратным чемпионом мира. В 1998 году он стал серебряным призером Олимпиады, а спустя четыре года - бронзовым. В 2015 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.