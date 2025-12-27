Бронзовый призер МЧМ Шэн рассказал о важности турнира для роста хоккеистов

Турнир позволяет повысить шансы молодых игроков на попадание во взрослые сборные и основные составы своих клубов

Павел Шэн © Денис Тырин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежный чемпионат мира по хоккею позволяет привлечь внимание к молодым игрокам со стороны скаутов и повысить их шансы на попадание во взрослые сборные и основные составы своих клубов. Такое мнение высказал ТАСС бронзовый призер турнира 2019 года, нападающий владивостокского "Адмирала" Павел Шэн.

Молодежный чемпионат мира проходит в американских Миннеаполисе и Сент-Поле (штат Миннесота) с 26 декабря по 5 января. По решению Международной федерации хоккея сборная России не принимает участия в международных соревнованиях под эгидой организации с февраля 2022.

"Наше неучастие в молодежном чемпионате мира - это очень-очень плохо для молодых игроков, потому что сыграть на таком турнире очень важно и почетно. Для нас это потеря, даже у меня младший брат по возрасту подходит [к выступлениям за сборную среди игроков до 20 лет], и очень обидно, что никаких международных турниров нет, чтобы посмотреть, какой уровень у нас в сравнении с другими сборными. На молодежном чемпионате мира всегда за игроками смотрит много скаутов, к ним есть внимание. Если они выступают на таких турнирах, в первой команде стараются доверять, поэтому в молодом возрасте играть за молодежную сборную очень важно", - рассказал Шэн.

Сборная России в последний раз приняла участие в молодежном чемпионате мира - 2021, на котором заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу команде Финляндии со счетом 1:4.