Глава Союза биатлонистов Майгуров будет следить за "Тур де Ски"

Он рад, что у российских лыжников появилась возможность выступать

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров будет следить за выступлениями российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряеой на многодневке "Тур де Ски". Об этом Майгуров рассказал ТАСС.

"Я рад, что у ребят в лыжных гонках появилась возможность выступать. Пока не все просто складывается, но будем за них болеть. Буду следить за "Тур де Ски" и болеть за ребят. Если бы их там не было, я бы, конечно, следить не стал", - сказал Майгуров.

"Тур де Ски" пройдет с 28 декабря по 4 января. Коростелев и Непряева выступят в нейтральном статусе.