В РУСАДА заявили о перевыполнении плана на 2025 год по отбору допинг-проб

Отобраны 12 082 пробы при годовом плане в 11 тысяч

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перевыполнило план на 2025 год по взятию допинг-проб у спортсменов. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"План выполнен и даже перевыполнен, но тестирование продолжается, - рассказала Логинова. - На 25 декабря отобраны 12 082 пробы при годовом плане в 11 тысяч. Протестировано при этом 5 598 спортсменов".

"В эту статистику входят также и коммерческие пробы - важный показатель активности спортивных организаций. Спортивные функционеры понимают, насколько важно для репутации их организаций соблюдать антидопинговые правила, и поэтому следят за этим очень строго: вводят в штатное расписание должность координатора по антидопинговому обеспечению, проводят профилактические образовательные мероприятия со спортсменами и их окружением, сотрудничают с РУСАДА и в том числе заказывают у нас дополнительное тестирование спортсменов", - заключила собеседница ТАСС.