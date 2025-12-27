Махачев считает, что Яну будет легче в третьем бою с Двалишвили

Третий бой между соперниками может пройти весной 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Мераб Двалишвили и Петр Ян © Ian Maule/ Getty Images)

ТАСС, 27 декабря. Российскому бойцу смешанного стиля Петру Яну будет легче в третьем бою против грузина Мераба Двалишвили, потому что он знает, чего ожидать от соперника. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей 7 декабря и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

"Думаю, Петру в третьем бою будет еще легче, потому что он знает, чего ожидать от Мераба, знает, что может остановить эту борьбу. Но нельзя расслабляться, Петру надо подойти в такой же форме, с таким же настроем, не бояться его борьбы и самому проходить. Что и делал Петр во втором бою", - сказал Махачев.

В 2023 году Двалишвили выиграл в первом бою у Яна единогласным решением судей. Как позднее заявил Ян, третий бой между соперниками может пройти весной 2026 года.