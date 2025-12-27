Рыжков: 90% членов сборной РФ по прыжкам на батуте имеют нейтральный статус

Только в неолимпийских дисциплинах еще не все получили нейтральный статус

Анжела Бладцева

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Практически все члены сборной России по прыжкам на батуте, выступающие в олимпийских дисциплинах, имеют нейтральный статус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Алексей Рыжков.

"На сегодняшний момент у нас ситуация такая, что практически все кандидаты и претенденты на борьбу внутри страны имеют нейтральный статус, это примерно 90%, - рассказал Рыжков. - Конкуренция за право выступать на международных стартах есть. Только в неолимпийских дисциплинах еще не все получили нейтральный статус".

"Когда от 90 до 95% спортсменов могут выезжать на зарубежные старты, в команде увеличивается конкуренция, и поле для деятельности тренеров расширяется. Я имею отбор в состав на международные турниры. Надо понимать, что обладание нейтральным статусом - это не самое главное. Куда важнее быть конкурентоспособным на международном уровне. Получить статус и визы - это одно дело. Но куда важнее ехать за рубеж с целью бороться за место на пьедестале, а не простым статистом".

Рыжков отметил, что длительное отсутствие практики участия в международных турнирах негативно отразилось на результатах ряда отечественных прыгунов на батуте. "София Аляева, Анжела Бладцева, Данила Касимов, Кирилл Козлов получили статус давно и выступают относительно стабильно. А остальные, я вам скажу, выехав за рубеж, поплыли психологически. Благо у нас сейчас есть возможность привлечения специалиста высокого уровня, психолога. Будем выходить на системный уровень работы", - заключил главный тренер сборной России.

По состоянию на 27 декабря нейтральные статусы имеют 67 российских спортсменов, выступающих в прыжках на батуте, акробатической дорожке или мини-трампе.