"Спартак" ведет переговоры по переходу уругвайского футболиста Виньи

Бразильский "Фламенго" выдвинул ряд требований

Защитник "Фламенго" Матиас Винья © Buda Mendes/ Getty Images

ТАСС, 27 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" начал переговоры с бразильским "Фламенго" о переходе уругвайского защитника Матиаса Виньи. Об этом сообщает портал RTI Esporte.

По информации источника, спортивный директор "Фламенго" Жозе Бото выдвинул ряд требований, включая полную выплату суммы трансфера к декабрю 2026 года, а также включение в контракт условий, зависящих от результатов выступлений футболиста. Как сообщает портал, "Спартак" ранее направил два предложения на сумму €3 млн и €4 млн, однако они оба были отклонены.

Винье 28 лет, он выступает за "Фламенго" с 2024 года. Ранее он играл за уругвайский "Насьональ", бразильский "Палмейрас", итальянские "Рому" и "Сассуоло". Вместе с "Палмейрасом" он дважды выиграл Кубок Либертадорес, в составе "Ромы" стал победителем Лиги конференций.