Биатлонист Вьюхин выиграл квалификацию этапа Кубка России по лыжным гонкам

Финальная гонка пройдет позднее в субботу
09:17

КИРОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Андрей Вьюхин стал победителем квалификации спринтерской гонки свободным стилем пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Вьюхин показал результат 2 минуты 58,90 секунды. Второе место в квалификации занял Денис Филимонов, отставший от Вьюхина на 1,03 секунды. Третьим стал Алексей Распутин (отставание - 1,24 секунды). Финальная гонка пройдет позднее в субботу.

Вьюхину 26 лет, он является двукратным чемпионом мира по биатлону среди юношей. 

