Махачев рассказал, почему считает Усмана самым неудобным соперником

ТАСС, 27 декабря. Нигерийский боец смешанных единоборств (MMA) Камару Усман является самым неудобным соперником для обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, поскольку хорошо показывает себя в борьбе и обладает сильными ударами. Об этом Махачев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз на своей странице в X сообщил, что Усман станет следующим соперником россиянина.

"Почему Усман самый неудобный соперник? Потому что борется, хорошо бьет, из-за этого. Практически стили одинаковые. В физической силе он мне не уступает, может, где-то и лучше. Это будет конкурентный бой", - сказал Махачев.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в MMA. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачев стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Усману 38 лет, в 25 боях в MMA он одержал 21 победу. С марта 2019 года по август 2022 года он удерживал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.