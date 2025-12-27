"Балтика" объявила об уходе двух футболистов

Команду покинули защитники Амир Мохаммад и Диего Луна

Диего Луна © Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Защитники Амир Мохаммад и венесуэлец Диего Луна покинули калининградский футбольный клуб "Балтика". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение о расторжении контрактов было принято по взаимным соглашениям.

Мохаммаду 29 лет, он выступал за "Балтику" с 2024 года, в 39 матчах за клуб он забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в сезоне-2024/25. 24-летний Луна также был игроком калининградцев с 2024 года, в его активе 25 матчей за "Балтику", в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за подмосковные "Химки".

"Балтика" после 18 туров занимает пятое место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 35 очков и на пять очков отстает от лидирующего "Краснодара".