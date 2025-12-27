ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пантрина выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Второе место заняла Ксения Шорохова, третье - Анастасия Фалеева
11:51

КИРОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Елизавета Пантрина стала победительницей спринтерской гонки свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Пантрина показала результат 3 минуты 35,49 секунды. Второе место заняла Ксения Шорохова, отставшая от лидера на 0,27 секунды. Третьей стала Анастасия Фалеева (отставание - 0,60 секунды).

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершится 28 декабря. 

