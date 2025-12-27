Лыжник Горбунов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России
Редакция сайта ТАСС
12:03
КИРОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Иван Горбунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.
Горбунов показал результат 3 минуты 5,50 секунды Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от лидера на 0,05 секунды. Третьим стал Константин Тиунов (отставание - 0,27 секунды).
Двукратный чемпион мира по биатлону среди юношей Андрей Вьюхин, выигравший квалификацию спринтерской гонки, не сумел преодолеть стадию 1/4 финала. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает этап из-за болезни.
Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершится 28 декабря.