Лыжник Горбунов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России

Второе место занял Сергей Ардашев, третье - Константин Тиунов
КИРОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Иван Горбунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Горбунов показал результат 3 минуты 5,50 секунды Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от лидера на 0,05 секунды. Третьим стал Константин Тиунов (отставание - 0,27 секунды).

Двукратный чемпион мира по биатлону среди юношей Андрей Вьюхин, выигравший квалификацию спринтерской гонки, не сумел преодолеть стадию 1/4 финала. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает этап из-за болезни.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершится 28 декабря. 

