Махачев продолжит выступать в UFC даже в случае ограничения времени в партере

По мнению чемпиона в полусреднем весе, решения организации нужно уважать

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

ТАСС, 27 декабря. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев продолжит выступать в UFC даже в случае, если руководство турнира введет ограничение на время в партере. Об этом Махачев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я бы продолжил, я бы из UFC в другие организации не стал бы переходить. Мы должны уважать решения UFC, потому что столько лет они на ходу, это просто локомотив всего этого. Может, мы до конца не понимаем, как это все происходит, и это единственная организация в мире, которая зарабатывает, которая платит бойцам огромные гонорары, где больше всего бойцов. И если мы будем рассуждать так, как мы хотим, может, завтра она даже не будет работать. Думаю, у них есть свое видение, они больше понимают", - сказал Махачев.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Махачев четырежды защищал пояс чемпиона в легком весе, 16 ноября он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.