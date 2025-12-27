Маска на погибшем Баккене была настроена на высоту 7 000 метров

Норвежский биатлонист, чье тело обнаружили в номере отеля в Италии, был в гипоксической маске

Сиверт Баккен © Maja Hitij/ Getty Images

ТАСС, 27 декабря. Гипоксическая маска, с которой обнаружили норвежского биатлониста Сиверта Баккена, была настроена на высоту, соответствующую 7 000 метрам над уровнем моря. Об этом сообщает газета VG.

О смерти Баккена стало известно 23 декабря. Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что в момент обнаружения тела спортсмен находился в гипоксической маске.

Гипоксические маски - это устройства, которые используются для имитации условий высокогорья.

Баккен умер на 28-м году жизни. Он является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира биатлонист выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступил в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место.