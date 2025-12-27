Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от Артемьева

Норвежец не расставил за собой фигуры на доске

Редакция сайта ТАСС

Магнус Карлсен © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ДОХА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен не расставил фигуры за собой на доске после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По правилам хорошего тона в шахматах после партии игроки расставляют за собой фигуры в исходное положение. Карлсен же быстро пожал Артемьеву руку и спешно покинул игровой зал, оттолкнув камеру оператора.

Артемьев одержал победу белыми фигурами. Россиянин после семи туров набрал 6,5 очка и является лидером турнирной таблицы.