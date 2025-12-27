Махачев назвал идеального тренера для сборной России по MMA

По мнению спортсмена, лучшим тренером был бы Хабиб Нурмагомедов

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © Harry How/ Getty Images

ТАСС, 27 декабря. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог бы стать идеальным тренером для сборной России по смешанным единоборствам (MMA). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев.

"Идея с проведением чемпионата мира по MMA с участием сборных стран? Да, было бы хорошо, конечно. Было бы меньше разговоров, были бы интересные бои. Но у [президента UFC] Дэйны Уайта, может, свое видение на такие вещи", - сказал Махачев.

"Кто был бы главным тренером сборной России? Думаю, сто процентов Хабиб должен был бы быть. Тогда все бы вышли в отличной форме на бои", - добавил он.