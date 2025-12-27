Команда КПРФ выиграла Кубок лиги по футзалу

В финале столичная команда победила "Синару" из Екатеринбурга

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Столичная команда КПРФ со счетом 3:2 после дополнительного времени обыграла "Синару" из Екатеринбурга в финальном матче Кубка лиги по футзалу. Встреча прошла в Кемерове.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Янар Асадов (29-я и 46-я минуты) и Жуау Гильерме (35). У проигравших отличились Глеб Тимошенко (17) и Никита Фахрутдинов (40). "Синара" сравняла счет за две секунды до конца основного времени. Победный гол был забит на последней секунде второго дополнительного тайма.

Кубок лиги разыгрывался в третий раз. Предыдущие два турнира выиграли "Ухта" и "Газпром-Югра".

Команда КПРФ была основана в 2003 году. Столичный клуб дважды становился чемпионом России (2020, 2023), а в прошлом сезоне завоевал кубок страны.