Вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Сорокина внесли в список травмированных

Голкипер не сможет выходить на лед в матчах НХЛ минимум неделю

Редакция сайта ТАСС

Илья Сорокин © Elsa/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин внесен в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба "Айлендерс".

Внесение игрока НХЛ в список травмированных означает, что он не может выходить на лед в матчах как минимум неделю.

Сорокину 30 лет, он был выбран "Айлендерс" на драфте 2014 года под 78-м номером. За команду из Нью-Йорка россиянин выступает с сезона-2020/21. В текущем регулярном чемпионате Сорокин провел 24 матча. В среднем за игру голкипер пропускает 2,55 шайбы, отразив 91% бросков по своим воротам и трижды сыграв "на ноль".

Сорокин является олимпийским чемпионом 2018 года и трижды бронзовым призером чемпионатов мира. В составе московского ЦСКА в 2019 году он завоевал Кубок Гагарина.

"Айлендерс" после 37 матчей набрали 44 очка и занимают 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона.