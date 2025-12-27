"Ак Барс" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Ак Барса" © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Александр Хмелевский (7-я минута), Алексей Пустозеров (27), Илья Сафонов (37). У гостей отличились Григорий Дронов (24) и Джошуа Ливо (49).

"Ак Барс" набрал 54 очка после 40 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Трактор" с 39 очками в 40 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующей встрече "Ак Барс" 30 декабря примет череповецкую "Северсталь". "Трактор" 29 декабря на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче субботы хабаровский "Амур" со счетом 4:1 на выезде обыграл астанинский "Барыс".