Артемьев лидирует перед финальным днем чемпионата мира по быстрым шахматам

В женском турнире Александра Горячкина занимает третье место

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занимает первое место после девяти туров чемпионата мира по быстрым шахматам. Турнир проходит в Дохе.

Россиянин набрал 7,5 очка. Столько же в активе представителя США Ханса Ниманна. Третью строчку занимает норвежец Магнус Карлсен (7).

В женском турнире после восьми туров на третьем месте располагается россиянка Александра Горячкина, набравшая 6 очков. По 6,5 очка в активе китаянки Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру из Индии. В группе из 10 шахматисток, набравших 6 очков, идет россиянка Екатерина Лагно.

Мужчины проведут на чемпионате мира по 13 партий, женщины - по 11. Соревнования завершатся 28 декабря.