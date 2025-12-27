Олимпийская чемпионка по гандболу Дмитриева перейдет в "Бухарест"

Редакция сайта ТАСС

Дарья Дмитриева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Олимпийская чемпионка по гандболу россиянка Дарья Дмитриева со следующего сезона будет выступать за румынский "Бухарест". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

Дмитриевой 30 лет. В настоящее время разыгрывающая выступает за венгерский "Ференцварош". Ранее она играла за словенский "Крим", московский ЦСКА, тольяттинскую "Ладу" и волгоградское "Динамо". Дмитриева является пятикратной чемпионкой России.

В составе сборной России гандболистка стала олимпийской чемпионкой 2016 года, на Играх в Токио она завоевала серебряную медаль. Также в активе спортсменки серебряная награда чемпионата Европы 2018 года.