Премьера шоу "Белоснежка" с олимпийской чемпионкой Щербаковой прошла в Москве

В шоу также принимали участие Евгений Плющенко, Дмитрий Алиев, Вероника Жилина и другие известные фигуристы

Анна Щербакова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьера ледового шоу "Белоснежка" прошла в последнюю субботу года на "ВТБ-Арене" в Москве. Главную роль исполнила олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова.

В центре внимания - красивая история любви Белоснежки, которую играет Щербакова, и ее принца (Дмитрия Алиева). Она в очередной раз доказывает, что любовь спасет не только Белоснежку, но и весь сказочный мир. В роли Короля - двухкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В шоу также принимали участие Вероника Жилина, Александр Плющенко и другие ведущие спортсмены.

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

"Мне этот образ очень близок, мне нравится, что Белоснежка боевая и может постоять за себя, - рассказала Щербакова после выступления. - И в то же время она открытая и чистая сердцем, мне правда очень нравится эта роль. Самое сложное - это репетиции, сегодня была премьера, и, конечно, все очень переживали. Перед тем, как выйти на лед, у меня такие мурашки были, но потом на льду постепенно волнение уходило, и я могла наслаждаться процессом".

Как рассказали организаторы, их "Белоснежка" - это волшебная ледовая сказка, где лед соединяется с балетом, а волшебство уносит зрителей то в роскошный замок коварной королевы, то в сказочный лес к добрым гномам. "Чудесная и милая Белоснежка, дочь Короля, преодолевает все трудности и испытания вместе со своими друзьями, но по доверчивости попадает в ловушку злой Королевы.

"Это нормально, потому что это было первое выступление, - ответил Евгений Плющенко на вопрос, есть ли у него замечания к завершившемуся шоу. - Но для первого раза получилось все очень хорошо".

По словам организаторов, зрители увидели не только сказочную премьеру, но и волшебство в каждой детали сказки. Режиссер-постановщик, народный артист России Сергей Филин, представил на льду новое прочтение всеми любимой сказки, где красота балета сливается со льдом и сияет новыми волшебными красками.