В Мытищах прошел первый этап всероссийского кубка единоборств святых воинов Руси

В нем приняли участие 600 спортсменов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый этап всероссийского фестиваля единоборств "Кубок святых воинов Руси" состоялся в субботу в Мытищах. Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие собрало в спортивном комплексе "Строитель" 600 спортсменов и более 500 зрителей.

Турнир был посвящен воину-монаху, участнику Куликовской битвы Александру Пересвету. Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: боксе, армейском рукопашном бою и самбо.

Как сообщили организаторы, следующие этапы состязаний планируется посвятить памяти святых русских воинов, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков, Илья Муромский и Михаил Тверской. Второй этап "Кубка святых воинов Руси" запланирован на февраль или апрель 2026 года и также пройдет в одном из крупных городов Московской области.

На открытии турнира выступили президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, президент Федерации армейского рукопашного боя России, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, вице-председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество", двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Димитрий Болтрукевич, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова, координаторы-основатели движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин и Владимир Носов.