Футболист "Астон Виллы" Уоткинс назвал Эмери тактическим гением

В субботу "Астон Вилла" под руководством бывшего главного тренера "Спартака" обыграла "Челси" в матче АПЛ, одержав 11-ю победу подряд

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс © Alex Pantling/ Getty Images

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Автор двух голов в ворота "Челси" футболист "Астон Виллы" Олли Уоткинс назвал главного тренера команды Унаи Эмери тактическим гением. Комментарий Уоткинса приводит телеканал BBC со ссылкой на Sky Sports.

Встреча 18-го тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и лондонским "Челси" завершилась волевой победой команды из Бирмингема со счетом 2:1.

"Он изменил тактику, потому что "Челси" играл персональную опеку, но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы делали длинные передачи. Когда я вышел на поле во втором тайме, он выпустил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланг, а Юри Тилеманса поставил на позицию "десятки" - так что у нас появился дополнительный игрок. Он тактический гений", - сказал Уоткинс.

"Потрясающая победа. Лично для меня выйти на поле и забить два гола - это прекрасное чувство, но продолжить эту серию и приехать сюда, в такое сложное место, и обыграть "Челси" - это просто невероятно", - добавил он.

"Астон Вилла" под руководством бывшего главного тренера московского "Спартака" Эмери одержала 11 побед подряд. Команда выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии "Астон Вилла" занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги "Арсеналом" (42 очка).